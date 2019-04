Vida Urbana 71% das noites em Cais de Goiânia ficam sem pediatra Falta especialista em plantões do Cais Campinas, única unidade da rede municipal que atende crianças. Prefeitura promete novo chamamento de profissionais

Mais da metade do mês de março não teve atendimento pediátrico no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Setor Campinas, durante o período noturno, entre as 19 horas e 7 horas. Em 14 noites não havia nenhum profissional previsto na escala de plantões médicos e em 8 noites só havia um, quantidade insuficiente para manter a unidade de portas abertas, só sendo permit...