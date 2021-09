O Governo do Estado de Goiás, através da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), divulgou nesta segunda-feira (20), a segunda chamada para 700 estudantes que se encontram em vulnerabilidade social e possuem cadastro de reserva da última seleção do Programa Universitário do Bem (ProBem). O benefício abrange todo o semestre 2021/2.

Além de contemplar 600 alunos de cursos gerais, o programa também possui 50 vagas de cursos de medicina e 50 de odontologia. A divulgação dos alunos aprovados é realizada pelo site da OVG (ovg.org.br).

A ordem de convocação segue o Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A) e a assinatura do Termo de Inclusão e confirmação da matrícula é de responsabilidade da Instituição de Ensino Superior (IES), que deve ser feita eletronicamente até 30 de setembro.

Segundo orientações da diretora-geral da Organização, Adryanna Melo Caiado, os alunos que estavam no cadastro de reserva e foram selecionados precisam assinar eletronicamente o Termo de Inclusão no site da OVG, presente no link do ProBem e, na sequência, a confirmação de matrícula na faculdade informada à equipe do programa aparecerá em Central do Candidato.

As dúvidas sobre o ProBem podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 3201-9351 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.



Serviço

Assunto: Governo de Goiás convoca 700 estudantes para segunda chamada do ProBem

Quando: Até 30 de setembro de 2021

Onde: Site da OVG (ovg.org.br)

Informações: (62) 3201-9351 (Central de Relacionamento do ProBem)