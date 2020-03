Cidades 7 das 9 interdições em estradas em Goiás neste ano aconteceram por falta de manutenção Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra), Pedro Salles diz que a pasta precisa contar com as condições climáticas favoráveis e entende que este foi um fator relevante para os problemas registrados no ano

Nove trechos de rodovias goianas precisaram passar por recuperação de bueiros e aterros que romperam depois de chuvas fortes. Em todos eles, a idade da via pode ter sido o motivo para o transtorno. Em Goiânia e Israelândia, as interdições das rodovias ainda continuam para execução das obras. Dos outros sete endereços, apenas em dois houve reconstrução da via em 2015,...