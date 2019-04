Vida Urbana 69 árvores de replantio na Avenida Goiás Norte estão com problemas Parte de mudas da compensação ambiental pela retirada de espécimes na passagem do corredor, entre a Perimetral Norte e a Avenida Eurico Viana, já morreu

As obras do Bus Rapid Transit (BRT) Norte-Sul já foram responsáveis pela derrubada de 1.141 árvores ao longo do trecho de 22 quilômetros do corredor exclusivo do transporte coletivo e outras 1.306 foram plantadas no local e mais cerca de 5 mil em outros locais da cidade. No entanto, pelo menos 69 destas novas árvores já apresentam problemas, muitas já foram retiradas...