Cidades 68% dos municípios goianos temem ficar sem oxigênio para tratamento de pacientes com Covid-19 Levantamento com 120 prefeituras do Estado mostra que 80 delas estão preocupadas com a falta do insumo para tratar pacientes com Covid

Em 68% dos municípios goianos existe preocupação com a possível falta de cilindros de oxigênio para atender a demanda de pacientes com complicações causadas pela Covid-19. Levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que ouviu 120 prefeituras goianas, mostra que o problema é a falta do cilindro e não do insumo. Presidente do Conselho de ...