Cidades 68% dos cursos de universidades públicas têm desempenho alto em avaliação do MEC Entre as particulares, o índice cai para 33%

Os cursos ofertados nas universidades públicas têm desempenho duas vezes melhor que o de faculdades particulares no Brasil, segundo avaliação do MEC (Ministério da Educação). Em 68% das universidades públicas -inclui as redes federal, estadual e municipal- a performance é considerada alta no CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador de qualidade calculado pelo M...