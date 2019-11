Cidades 63% das nascentes do Meia Ponte estão degradadas, diz Ministério Público Levamento feito pelo MP se baseia em georreferenciamento com imagens de 2017 e 2018, apenas em áreas rurais da parte alta do rio

Um relatório elaborado por técnicos do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), por meio do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Meio Ambiente, verificou que 63,61% das nascentes da região chamada Alto do Meia Ponte estão degradadas. O estudo foi feito com imagens de satélite e a avaliação se existe vegetação em um raio de 50 metros da nascente, conforme o Códi...