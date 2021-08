Cidades 60% dos pais e responsáveis aprovam retorno de aulas presenciais em Goiânia Levantamento da Secretaria Municipal de Educação junto aos responsáveis pelos alunos mostra que 40% não se manifestaram favoráveis à presença nas unidades

O retorno das aulas presenciais na rede municipal de Goiânia, marcado para a próxima segunda-feira (16), deverá ter menos alunos do que o esperado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Durante essas duas primeiras semanas de agosto, com o início do segundo semestre letivo ainda com as aulas remotas, a SME realizou levantamento junto aos responsáveis pelos estudante...