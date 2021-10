Cidades 6 pessoas morrem após acidente na BR-040, em Cristalina Grave acidente envolveu três veículos

Atualizada às 18h47 de 22/10/2021 Na tarde desta sexta-feira (22), seis pessoas morreram após um grave acidente que envolveu três veículos, na BR-040, no quilômetro 68, na região de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o órgão, cinco óbitos ocorreram no local e outro em uma Unidade d...