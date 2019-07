Cidades 6 OSs concorrem para administrar 3 hospitais da rede estadual de Goiás Nomes de entidades que vão administrar Hugo, Hutrin e Huana nos próximos quatro anos deve ser divulgado na próxima semana

O resultado para o chamamento das Organizações Sociais (OSs) que vão administrar três grandes hospitais públicos da rede estadual de Goiás deve acontecer em breve. No último dia 26 foram abertos os envelopes contendo as propostas das seis concorrentes habilitadas. O prazo estimado para a apresentação do vencedor, entre 15 e 20 dias, vence na semana que vem. As unida...