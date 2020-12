Cidades 6,2% dos testados contra a Covid na Região da 44 positivaram Os testes na modalidade pedestre foram realizados nos dias 8 e 9 das 8h às 17h

A testagem de antígeno da Covid-19 na Região da 44, em Goiânia, realizou 3.161 exames, onde 198 testaram positivo para a doença. Segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital esse percentual corresponde a 6,2%. Os testes na modalidade pedestre foram realizados nos dias 8 e 9 das 8h às 17h, no estacionamento do Mega Moda da rua 67 B, no Setor Nort...