550 policiais e bombeiros vão reforçar fiscalização no feriado em Goiás

A Operação Semana Santa, do Governo do Estado, terá ao todo 550 profissionais das forças de segurança reforçando a fiscalização para conter a Covid-19 durante o feriado. Serão 400 policiais militares e 150 servidores do Corpo de Bombeiros. As 14 localidades com prioridade devem receber unidades especializadas como o Batalhão de Eventos, Batalhão de Choque, Batalhão Ru...