O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo do Reis, informou nesta terça-feira (14), em coletiva de imprensa, que mais da metade dos pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Brasil já se curou.

A pasta divulgou 1.832 novos casos da doença nas últimas 24 horas no País, totalizando 25.262 registros. Sendo que 14.026 pessoas se recuperaram da Covid-19, o equivalente a 55% do total. Um deles é o ex-combatente brasileiro da Segunda Guerra mundial, Ernando Piveta. Ele recebeu alta, hoje, em Brasília, aos 99 anos de idade.

Piveta estava internado na ala de Covid-19 do Hospital das Forças Armadas (HFA) há oito dias. Ao deixar o hospital, o ex-membro da Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi aplaudido pela equipe médica. “Fiquem com Deus! Deus os abençoe”, disse Ernando Piveta à equipe antes de entrar no carro para ir para a casa.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde relatou ainda que o Ministério da Saúde já monitora, com base nas informações repassadas pelos municípios, o número de pacientes que foram infectados, internados em hospitais e depois receberam alta médica. Segundo o secretário, a pasta elabora um mecanismo para passar a divulgar em breve diariamente esse dado junto ao boletim epidemiológico.

Mas no mesmo dia em que foi divulgada a notícia positiva, também foi relatada a preocupação com a quantidade de óbitos. Em um único dia, 204 óbitos foram registrados. Um recorde. O Ministério da Saúde informou 1.532 óbitos confirmados pela doença até o momento no Brasil.