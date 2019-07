Cidades 52 detentos são mortos durante rebelião em presídio no Pará Dois agentes prisionais foram feitos reféns, mas já foram liberados. Motim foi causado por conta de briga entre facções

Uma rebelião dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, deixou ao menos 52 detentos mortos na manhã desta segunda-feira, 29. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), dois agentes prisionais foram feitos reféns e foram liberados. No início da tarde, o motim estava encerrado. De acordo com a Susipe, o moti...