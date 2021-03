Cidades 500 capacetes Elmo serão doados por MPT-GO à SES para o combate à Covid-19 O equipamento, que vem sendo usado com sucesso em diversas cidades, reduz em até 60% o risco de intubação

Nos próximos dias o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) fará a entrega de 500 capacetes Elmo à Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Goiás para serem utilizados em hospitais, no combate à Covid-19. Uma criação genuinamente cearense, o capacete oferece oxigenação não invasiva, evitando que o paciente seja intubado. O equipamento vem sendo utilizado com sucesso e...