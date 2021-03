Cidades 50% das mortes em Goiás na primeira quinzena de março foram por Covid-19 Dos 1,3 mil óbitos registrados em Goiás nos primeiros 15 dias de março, 691 foram por Covid-19. Especialistas apontam que dados são reflexo de colapso do sistema de saúde

Nos primeiros 15 dias de março, 691 pessoas morreram por complicações causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás. Isso representa 50% das 1,3 mil mortes ocorridas no Estado neste mesmo período, de acordo com dados do Registro Civil. Especialistas apontam que o número é reflexo do aumento de casos e internações por conta da doença. Grupo de modelagem sobre a Covid-19 d...