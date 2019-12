Cidades 50 adolescentes serão transferidos do Case para o Credeq Proposta de utilizar o centro de recuperação de dependentes químicos para reinserção social de infratores é planejada para pessoas com internação definitiva e que possuem bom comportamento

O projeto do uso do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química de Aparecida de Goiânia Professor Jamil Issy (Credeq-Aparecida) para a internação de adolescentes infratores é para que sejam levados para o local apenas os internos com melhor comportamento. A previsão é que 50 jovens, em um primeiro momento, possam ser transferidos para a unidade ...