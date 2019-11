Cidades 5 milhões de estudantes fazem o Enem neste domingo (10) Candidatos fazem hoje as provas de Matemática e Ciências da Natureza; gabarito oficial sai no próximo dia 13

Após passarem pelas provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, os cerca de 5,1 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 fazem neste domingo, 10, o segundo dia da avaliação, que terá 90 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Segundo a programação do MEC, as provas seguirão o horário oficia...