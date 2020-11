Cidades 5,5% dos goianos sofrem com algum problema no coração Levantamento feito pelo IBGE mostra que proporção em Goiás das pessoas acima de 18 anos que tiveram diagnosticada alguma doença cardíaca é maior do que a média nacional

O coração do goiano anda precisando de cuidados. É o que diz a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, um amplo diagnóstico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, em Goiás, 5,5% das pessoas de 18 anos ou mais disseram ter diagnóstico médico de alguma doença do coração, uma pr...