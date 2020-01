Cidades 471 localidades ainda têm fragmentos de óleo no Nordeste, RJ e ES Para o Ibama, uma localidade equivale a uma área de até um quilômetro de extensão

O número de localidades atingidas por óleo continua aumentando e chegou a 998, segundo balanço divulgado na sexta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Praias, mangues, rios e áreas de proteção ambiental de ao menos 130 municípios de todos os nove Estados do Nordeste, do Espírito S...