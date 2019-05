Cidades 46 detentos são mortos em presídios de Manaus As mortes, segundo a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), ocorreram por enforcamento

O governo do Amazonas confirmou que 46 presos foram encontrados mortos em celas de três presídios do Estado nesta segunda-feira, 27. As mortes, segundo a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), ocorreram por enforcamento no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Centro de Detenç...