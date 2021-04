Durante o mês de março, 452 pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus morreram enquanto aguardavam por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiás. Foram mais óbitos na fila em um mês, do que durante todos os 11 meses anteriores, entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, quando 327 morreram esperando por uma vaga.

No total, até agora, foram 779 pacientes que estavam com os nomes inseridos no sistema da rede estadual para internação, esperando em uma unidade de saúde com menos estrutura, muitas vezes em cidades pequenas, mas não resistiram a tempo de serem transferidos para uma UTI.

Em alguns casos, como o da aposentada Idelma José de Oliveira, de 72 anos, a vaga de UTI até saiu, depois de dois dias, mas ela faleceu instantes antes da ambulância buscá-la, no dia 5 de março, em Itauçu, a cerca de 70 km da capital. Esse também foi o caso do ex-vereador Valdenite Dias de Santana, de 56 anos, que conseguiu a vaga de UTI após três dias de espera, em Posse, na Região Nordeste, mas morreu na hora da transferência, nesta quinta-feira (1).

Já para a dona de casa Divina Aparecida da Silva de Sousa, de 58 anos, foram 19 dias de espera no Hospital Municipal de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), mas ela não resistiu e morreu no último sábado (27). A aposentada Virgilina Alves Mateus, de 85 anos, esperou cinco dias pelo leito, mas morreu antes de conseguir a vaga, no dia 13 de março, no Hospital Municipal de Caldas Novas, na Região da Estrada de Ferro. No caso da estudante Tauanna do Carmo, de 20 anos, foram menos de 24 horas de espera, mas ela morreu na fila, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal, no dia 22 de março.

São histórias assim que se repetiram em média 15 vezes por dia, durante o último mês. São familiares angustiados com a espera, que recorreram, em vão, a tudo e a todos para conseguir a almejada UTI, de pedidos nas redes sociais a ações na Justiça, em alguns casos. Março é o mês com mais mortes na pandemia em Goiás. Foram 2,6 mil vidas perdidas para o coronavírus, considerando os números registrados até esta quinta-feira (1). Antes disso, o mês mais letal foi agosto do ano passado, quando 1,8 mil morreram de Covid-19.

Na manhã desta sexta-feira (2), havia 251 pessoas na fila por UTI Covid-19 e apenas 19 vagas disponíveis, na rede estadual. Mesmo com aumento recorde no número de vagas de UTI na rede pública do Estado, os hospitais estão quase sempre lotados. Para se ter uma noção, em janeiro deste ano eram 243 leitos de UTI na rede estadual para pacientes com coronavírus, atualmente são 525.

Superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Sandro Rodrigues explica que a possibilidade de aumentar os leitos de internação tem um limite. “A gente tem trabalhado dentro da própria rede para ofertar leitos, mas não tem possibilidade de abertura de um grande quantitativo de leitos que vai impactar de forma bastante importante nessas filas”, explica o gestor, que é médico.

Segundo Rodrigues, uma das dificuldades é a contratação de profissionais intensivistas, que são os especialistas no trabalho dentro de uma UTI. Ele cita como exemplo o Hospital das Clínicas, em Goiânia, que possui uma estrutura de cerca de 30 leitos de UTI, que ainda não abriram por falta da disponibilidade de profissionais médicos.

Ao ser questionado se a espera por uma UTI pode piorar o quadro clínico do paciente, Sandro concorda. “Interfere na piora do quadro, até porque a pessoa não vai estar no melhor lugar para ela naquele momento”, avalia. No entanto, o superintendente lembra que no local onde as pessoas esperam por uma vaga, elas estão sendo assistidas por uma equipe médica e de outros profissionais de saúde, que realizam procedimentos como entubação e ventilação não invasiva, caso seja necessário enquanto o paciente espera.

A decisão de quem vai primeiro para uma vaga de UTI é definida por médicos do Complexo Regulador Estadual, o CRE. Esses profissionais recebem os dados dos pacientes que estão na fila. Entre os critérios para a priorização estão: gravidade do paciente, situação do local onde o paciente espera e tempo de espera. Se o local em que o paciente espera está com risco de falta de oxigênio, por exemplo, ele é priorizado na fila.

Família em Posse vendeu carros para conseguir UTI

“Se tivesse uma vaga, quem sabe seria bom para ele”. Esta é a situação descrita pela professora Raimunda Maria das Neves, de 56 anos, sobre a morte do seu cunhado, o ex-vereador Valdenite Dias de Santana, também de 56 anos, nesta quinta-feira (1). Ele faleceu no momento em que entrava na ambulância para ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após três dias de espera por uma vaga, segundo a Prefeitura de Posse, cidade onde ele estava internado e morreu.

No desespero para conseguir a internação, os filhos de Valdenite venderam dois carros e usaram o dinheiro para pagar por uma vaga em um hospital privado de Goiânia. No momento em que a UTI móvel chegou até Posse para buscá-lo, a família foi informada que haviam conseguido uma vaga na rede pública, no Hospital de Campanha de Formosa. No entanto, enquanto ele era colocado dentro do transporte, teve várias paradas cardíacas e não resistiu.

Valdenite começou a se sentir mal no último domingo. No dia seguinte procurou o centro médico de Posse e o teste deu positivo para Covid-19. O médico receitou alguns medicamentos e ele voltou para casa. Na terça-feira, ele começou a sentir falta de ar e muita dor no corpo, precisando ser internado no Hospital Municipal de Posse.

A família desconfia que o ex-vereador se contaminou enquanto cuidava do cunhado com Covid-19, Waldir Ribeiro Botelho, o Waldir dos Correios, outra pessoa muito conhecida na cidade, por entregar correspondências. Waldir foi transportado para a UTI em uma aeronave, mas acabou morrendo em meados de março.

“Na hora que desceu na ambulância, para entrar no avião, o Valdenite que pegou os chinelos e colocou nos pés do Waldir”, relata Raimunda.

Esse trauma da morte de Waldir, fez com que o ex-vereador ficasse com medo de ir ao hospital. Ele só procurou a unidade de saúde, depois de ser convencido pela esposa, Izaina Maria de Santana. No hospital municipal ele ficou internado em um quarto com outro paciente. A situação na unidade era de lotação, com paciente internado até na recepção. “Conseguiram cama não sei onde e colocaram na sala de recepção. Não entra mais no hospital. O guarda atende do lado de fora”, conta Raimunda. De acordo com a Prefeitura, a unidade tem recebido pacientes de outras cidades menores, incluindo municípios da Bahia.

“Eu vou morrer, ninguém faz nada por mim”, disse Valdenite para a esposa quando ainda estava consciente. Ela explicou que todos os familiares e amigos estavam correndo em busca de vaga de UTI. Depois de um tempo internado, o ex-vereador passou a usar uma máscara de ventilação não invasiva. Como não era possível falar, se comunicava fazendo o sinal de negativo com as mãos. Na sexta, mesmo dia em que morreu, foi entubado.

Valdenite ficou conhecido na cidade como motorista do transporte escolar. Ele foi vereador por dois mandatos e perdeu a última eleição de 2020. Atualmente estava desempregado. Ele deixa a esposa, três filhos e três netos.

O ex-vereador foi enterrado na manhã desta sexta-feira (2), no cemitério do povoado Bomba, cerca de 20 km de Posse, ao lado do túmulo do pai, que faleceu ano passado por conta de um câncer.

Morte na fila tem vários fatores

As mortes de pacientes esperando por uma UTI acontecem por conta de vários fatores, que se somam ao aumento de pacientes graves e a falta de vagas no sistema de saúde. Há casos em que o paciente está muito grave, ao ponto de não poder ser transferido de ambulância, mesmo quando consegue a vaga. Também existem situações em que o paciente já chega tão grave na unidade de Saúde, que ele acaba morrendo em poucas horas. É o que explica o superintendente de Atenção Integral à Saúde da SES-GO, Sandro Rodrigues.

“As pessoas podem já chegar muito grave, acabam ficando em casa esperando e quando chegam ao pronto-socorro, já chegam de forma bastante grave, inclusive sem nenhuma condição de transporte”, exemplifica o médico.

Outra situação que ocorre é quando há vaga no sistema, mas não para aquele perfil de paciente. Por exemplo, há vagas que são só para pacientes com teste de Covid-19 positivo, que é quando o tipo de UTI é com várias pessoas no mesmo espaço, não sendo isolada.

Também há casos de pacientes com outros agravamentos, além da Covid-19, que precisam de um tipo específico de UTI. “Eu não posso mandar, por exemplo, uma gestante com Covid-19, para um lugar que não tem centro cirúrgico. Não posso mandar paciente com um monte de comorbidade, já descompensadas, para um lugar que não tem suporte de equipe de cardiologia e neufrologia”, explica o superintendente.

Em despacho do Complexo Regulador Estadual (CRE), que é onde a fila por UTI é organizada, é citada uma outra situação, que é quando há “ausência de respostas do solicitante quanto à inserção de dados clínicos e exames realizados”. Em outras palavras, é quando o profissional de saúde do local onde o paciente espera a vaga não preenche no sistema todos os dados sobre aquele paciente na fila.

“A regulação não trabalha com o paciente ali na frente, ela trabalha com um conjunto de informações (...) para o médico pensar a vaga mais adequada para aquele paciente”, esclarece Sandro Rodrigues. No início de março, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems-GO) fez um alerta sobre essa situação.

A entidade orientou que os municípios sigam as recomendações do “Protocolo de Regulação de Internação Covid-19”, que explica como usar o sistema de pedir vagas de UTI. “A falta de informações pode atrasar a resposta do Complexo Regulador”, diz trecho do comunicado. Isso acontece em um cenário em que muitas cidades estão com novos prefeitos e novos secretários municipais de saúde.

Mineiros tem mais pacientes na fila

Mineiros, cidade com 68 mil habitantes na Região Sudoeste, tem sido uma das cidades com mais pacientes na fila por UTI Covid-19 nesta semana. Na última sexta-feira (2) eram 11 pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus à espera de uma Unidade de Terapia Intensiva. A secretária municipal de saúde, Rosângela Rezende, explica que a Prefeitura está pagando por leitos na rede privada para atender todos os pacientes que aguardam na fila.

Na última quinta-feira (1), eram cinco pacientes no hospital privado, que comporta até quatro entubados. No entanto, quando o paciente precisa de diálise, por conta de problemas nos rins, ela é feita no hospital municipal. Rosângela garante que apesar da longa espera por UTI da rede estadual, nenhum paciente chegou a ficar sem ventilação não invasiva ou entubação, quando necessário.

De acordo com a secretária municipal, conseguir as vagas de UTI da rede estadual passou a ser uma exceção. O hospital municipal de Mineiros tem 15 vagas de UTI, mas 10 são da rede estadual.

Durante videoconferência sobre ações de combate à Covid-19 no feriado de Páscoa, na última quarta-feira (31), prefeitos aproveitaram para pedir vagas de UTI para o governador Ronaldo Caiado (DEM). “Nós lutamos, eu cheguei a falar com o governador por mensagem, quando conseguimos uma vaga, já tínhamos perdido umas seis pessoas. As pessoas que estavam internadas, perdemos quase todas na totalidade. Hoje nós temos mais dois casos urgentes dependendo de UTI, estamos lutando, mas infelizmente não estamos conseguindo”, relatou a prefeita de São Miguel do Araguaia, Azaide Donizetti (PP).

Ainda na videoconferência, o prefeito de Silvânia, Doutor Geraldo (PP), pediu respiradores para atender os pacientes na unidade de Saúde local. O prefeito de Abadiânia, Zé Diniz (PP), aproveitou a reunião para pedir algum tipo de preferência para conseguir as vagas de UTI. “Hoje estamos com três pacientes entubados, mais três necessitando desse trabalho também. (...) Não conseguimos vagas.”