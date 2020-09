Cidades 42% do orçamento do MEC para 2021 está condicionado a crédito extra Governo depende do Congresso para garantir R$ 48,9 bilhões para educação; situação afeta iniciativas da educação básica à pós-graduação

O orçamento de 2021 elaborado pelo governo Jair Bolsonaro condiciona 42% dos recursos do MEC (Ministério da Educação) à aprovação de créditos extras ao longo do ano. Dos R$ 114,9 bilhões orçados, R$ 48,9 bilhões não estão garantidos para a pasta. Sem a garantia dos recursos, a gestão de políticas educacionais fica comprometida, uma vez que as liberações de crédit...