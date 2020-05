com informações da Ahpaceg

Redação O POPULAR com informações da Ahpaceg

O novo coronavírus afastou 41 profissionais de unidades de saúde particulares em Goiás até agora. Segundo levantamento da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), isso representa menos de 0,4% do total de trabalhadores, que tem aproximadamente 7,5 mil trabalhadores das áreas de enfermagem, administrativa e outros segmentos de saúde, além de quase 4 mil médicos.

A associação abriga 33 hospitais, clínicas de imagem, bancos de sangue e serviços de oncologia em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Catalão e Rio Verde. Segundo os dados coletados pela Ahpaceg, a maior taxa de afastamentos é entre os médicos. São 17 casos. Em seguida, vêm os técnicos de enfermagem com 14 afastamentos. Os enfermeiros somam 4 afastamentos e os demais profissionais totalizam 6 casos confirmados.

A associação informou que desde o final de fevereiro vem investindo no reforço da capacitação dos colaboradores para a prevenção da Covid-19. Medidas, como o afastamento de trabalhadores dos considerados grupos de risco, como os que têm mais de 60 anos de idade, pessoas com doenças crônicas e gestantes, foram adotadas pelos associados.

A Ahpaceg informou que também houve investimento em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e que os reajustes abusivos de preços aumentaram os custos, o que agrava ainda mais as dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor privado, que convive hoje com uma queda expressiva no atendimento e uma ociosidade que beira os 70%.