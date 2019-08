Cidades 4 perguntas para Wellington Divino

Professor, que considera seu afastamento temporário como ilegal, explica o motivo de não voltar ao colégio militar, mesmo após o processo ser arquivado, e conta como foi lidar com o julgamento de desconhecidos após a repercussão do caso 1 - Por que mudou de opinião e decidiu não voltar para o colégio militar? Todo aquele processo que vivi, eu me sentia mui...