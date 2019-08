Cidades 4 perguntas para Arthur Pires Amaral

Doutor em Antropologia Social e autor de estudo sobre o impacto do amianto fala sobre o que mais o surpreendeu 1- O que mais o surpreendeu em seu estudo? Foi o fato de que no contexto minaçuense de mineração e beneficiamento do amianto foi negado a muitos trabalhadores adoecidos o reconhecimento médico e legal de suas doenças asbestos relacionadas, as doenças do am...