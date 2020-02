Cidades 4º criminoso mais procurado do Brasil é preso em Salvador após ser localizado por PM de Goiás José do Carmo Silvestre, de 51 anos, conhecido como “Pintado” foi detido depois de 12 anos foragido; ele é conhecido principalmente por grandes roubos a bancos e suspeito de financiar o Primeiro Comando da Capital (PCC)

Após 12 anos foragido, um dos criminosos mais procurados no Brasil foi preso. José do Carmo Silvestre, de 51 anos, conhecido como “Pintado”, é um dos principais integrantes de uma facção criminosa de São Paulo e foi localizado pela equipe de inteligência da Polícia Militar (PM) de Goiás, em Salvador, capital da Bahia. José do Carmo era conhecido por realizar roubos...