Cidades 37 pés de maconha apreendidos em casa na cidade de Morrinhos nesta sexta-feira Laboratório para cultivo da droga foi descoberto depois de denúncias. Além das drogas prontas para comercialização, a Polícia Militar encontrou laboratório para preparação da droga, além de sementes

Trinta e sete pés de maconha foram apreendidos em uma casa na cidade de Morrinhos, na região sul do estado de Goiás, nesta sexta-feira (21). As plantas foram encontradas depois de denúncia anônima. No local, os policiais também encontraram ,porções prontas da droga para sere comercializadas. No endereço informado na denúncia, os policiais encontraram um homem, que di...