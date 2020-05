Em entrevista ao vivo ao O POPULAR, na manhã desta terça-feira (12), o governador Ronaldo Caiado (DEM) falou sobre o índice de isolamento social em Goiás, que caiu para 37%, tornando o Estado o pior entre os entes da Federação. Para ele, essa taxa demonstra que, na verdade, não está havendo respeito à quarentena no Estado durante a pandemia do novo coronavírus.

"37% não é nada para quem já foi referência de isolamento no País", avaliou. Segundo o governador, um decreto deve ser publicado na quarta-feira (13) para restringir novamente as atividades em Goiás. "Com uma estratégia conjunta com prefeitos e entidades, além do reforço das forças de Segurança Pública", explicou;

Caiado também frisou que as atividades essenciais no Estado continuam restringidas à Saúde, farmácia, supermercados e indústria de alimentos. "Neste momento não dá para flexibilizar mais", concluiu.