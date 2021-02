Cidades 35 cidades de Goiás já receberam doses suficientes para mais de 5% da população Levantamento feito pelo POPULAR mostra que Nova América lidera lista e já tem como atender até 9,33% dos habitantes. Veja relação dos municípios

Com o envio da quarta remessa de doses de vacinas contra a Covid-19 pelo governo estadual nesta semana, 35 dos 246 municípios já receberam volume suficiente para imunizar mais de 5% da população local. Destes, 19 estão em regiões consideradas em situação de calamidade no mapa de calor da epidemia divulgado no dia 17 pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). P...