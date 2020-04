As regionais de Saúde Oeste I, Nordeste I e II de Goiás, que representam 32 municípios, não receberam testes do novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da Covid-19, porque não teriam casos da doença confirmados. É o que denuncia o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems), que enviou um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e para o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pedindo uma revisão de critérios de distribuição dos testes.

“Consideramos inaceitável que 32 municípios do Estado de Goiás fiquem sem receber o insumo, mesmo não apresentando até o momento nenhum caso confirmado de paciente com Covid-19, uma vez que ele seria direcionado exclusivamente para testagem de profissionais de saúde”, defende a presidente do Cosems-GO, Verônica Savatin, que também é secretária municipal de Chapadão do Céu.

Goiás recebeu 30.080 testes rápidos direcionados para pessoas sintomáticas que sejam profissionais das áreas de saúde e segurança pública, ou que residam na mesma casa deste tipo de profissional. Para facilitar a distribuição, os testes são enviados para cada município sede das regionais de Saúde, que são conjuntos de cidades divididas por região geográfica.

Verônica defende que mesmo que os municípios de três regionais não tenham tido casos positivos, eles precisam proteger os seus profissionais. Ela lembra que a maioria dos médicos, por exemplo, exerce a atividade em várias localidades e por isso podem levar a doença de um local para o outro.

Outra questão, apontada pelo Cosems-GO, é que esta decisão de só enviar testes para cidades com casos confirmados não segue definições do Ministério da Saúde e não foi pactuada em instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS), que é a Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

No mesmo ofício que pede a mudança na forma de distribuição dos testes, o Cosems-GO também pede orientações do Estado sobre o fluxo dos testes. Segundo a entidade, há 20 testes para cada reagente. Por isso, é questionado se o profissional que vai fazer o teste deve ir até o município sede fazer o exame ou se a secretaria municipal de saúde de cada cidade deve ir buscar o reagente para fazer o teste e devolver depois.

Outro lado

No último domingo (19), o órgão enviou uma nota para a CBN Goiânia dizendo que os testes foram distribuídos para todas as 18 regionais seguindo data de referência 13 de abril, anterior à nota do Cosems. No entanto, segundo o Cosems-GO há três regionais que não receberam testes.

Considerando que a nota não esclarece a situação, a reportagem pediu uma nova posição da SES-GO e questionou sobre as três regionais que não teriam recebido os testes rápidos e sobre as orientações de como o exame deve ser feito. O órgão não respondeu à reportagem até as 15h56 desta quarta-feira (22).

Veja essa nota completa da secretaria do último domingo:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que até o momento foram enviados pelo Ministério da Saúde 30.080 testes. A distribuição de testes rápidos de COVID-19 foi realizada considerando a NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS, que informa quanto à disponibilização gradativa dos testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV- 2, recomendando a sua realização em pessoas sintomáticas, que se enquadrem em uma das seguintes categorias: profissionais de saúde em atividade, profissionais de segurança pública em atividade e pessoas com Síndrome Gripal que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade.

Também foi considerado o artigo 2.15 da referida nota, que aponta os Estados como responsáveis pela distribuição dos testes aos municípios, e recomenda que os testes sejam disponibilizados aos pontos das Redes de Atenção à Saúde com maior contato com pacientes suspeitos de COVID-19, tais como: Hospitais, Serviços de Urgência/Emergência, Unidades de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde.

Os testes foram distribuídos para as 18 Unidades Regionais de Saúde seguindo data de referência: 13 de abril, sendo portanto anterior à nota conjunta do CONASS/COSEMS com as recomendações para distribuição dos testes. Após a chegada de novos testes, novos critérios podem ser definidos, em parceria com o COSEMS, da forma como as ações dessa pasta são sempre pautadas.