Cidades 32 bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água após queda de energia Furtos em poços também contribuíram para o desabastecimento

A Saneago informou que ao menos 32 bairros de Aparecida de Goiânia podem ter o abastecimento de água comprometido nesta segunda-feira (27) devido à falta de energia no Sistema Independência Mansões e no Condomínio Viena que perdura desde o domingo (26). Furtos ocorridos nessa madrugada em poços da Estação de Tratamento de Água do Independência Mansões também contri...