Cidades 31 pessoas são multadas em R$ 59 mil por descumprirem decreto em Rio Verde Grupo foi enquadrado pelas autoridades locais por perturbação do sossego, aglomeração e pela não utilização de máscaras

Após denúncias de que no setor Campos Elísios, em Rio Verde, pessoas estariam descumprindo o decreto municipal que proíbe concentrações, as forças de segurança municipais abordaram um grupo que realizava neste último fim de semana uma festa em plena pandemia, com direito a som automotivo. Uma aglomeração se formou e muitos deles sequer utilizavam máscaras. A Fiscal...