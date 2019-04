Vida Urbana 301 novas espécies são descobertas em 4 anos na Amazônia Realização de mais estudos de campo, desenvolvimento de tecnologias e de análise de laboratório resultaram no avanço; descoberta inclui anfíbios, mamíferos e aracnídeos, dentre outros

Era o penúltimo dia de uma expedição de 15 dias pela região entre os Rios Roosevelt, Guariba e Aripuanã, na fronteira entre os Estados do Amazonas e Mato Grosso, quando um grupo de macaquinhos com longa cauda avermelhada resolveu aparecer para as lentes do fotógrafo Adriano Gambarini. Era 2013, a espécie tinha sido vista pela primeira vez em 2010, mas faltava um registro f...