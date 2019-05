Vida Urbana 300 mil comparecem à Marcha para Jesus, na Praça Cívica, em Goiânia Fiéis de diversas denominações evangélicas se reuniram para orar pelo Brasil na tarde e noite desta quarta-feira (1º), depois de caminhada por ruas do Centro da capital

Mais de 300 mil pessoas compareceram à Marcha para Jesus nesta quarta-feira (1º) em Goiânia, de acordo com a organização do evento. Fiéis de diversas denominações evangélicas se encontraram para orar, e cantar no encontro que durou mais de dez horas com 27 atrações. A celebração foi organizada pela Igreja Fonte da Vida e o apóstolo César Augusto, líder da igreja, refo...