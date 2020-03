A Polícia Civil (PC) apreendeu, na manhã de sexta-feira (20), 30 litros de álcool em gel falsificado em um supermercado de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Após denúncias, policais encontraram galões do produto armazenados em um supermercado que fica no fundo de um lava-jato. O suspeito de vender e preparar a substância afirmou que não tinha outro lugar para produzir o álcool e que possui diploma de técnico em química, Ele afirmou ainda que vendia os produtos para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Os recipientes usados para produzir a substância e os galões de armazenamento foram apreendidos e levados para a 5ª Delegacia Regional de Polícia. De acordo com a PC, aquele que for flagrado vendendo, adulterando ou falsificando os produtos pode pegar de 10 a 15 anos de prisão.