30% dos vacinados da Saúde em Goiás não identificaram profissão no cadastro

De cada 10 profissionais de saúde vacinados contra a Covid-19 em Goiás, 3 aparecem sem a profissão determinada na ficha incluída pelos municípios no banco de dados do Ministério da Saúde. São 32% do total nesta categoria. Como este grupo prioritário representa 23,3% do total de vacinados com a primeira dose em Goiás, o porcentual de “outros” entre os 597.077 imuni...