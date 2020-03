Cidades 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição em tribunais do júri Dias Toffoli, presidente do STF, quer que condenados cumpram imediatamente a pena

A Justiça brasileira tem fama de ser lenta. E, quando se trata do Tribunal do Júri, responsável por crimes praticados intencionalmente contra a vida, a morosidade se revela ainda mais grave. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que cerca de 30% das ações sob responsabilidade do Tribunal do Júri prescrevem, ou seja, perdem a validade por causa da longa tramitação, o...