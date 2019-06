Cidades 30% dos alunos de Goiás não se formam na idade certa, diz levantamento Repetência e evasão fazem com que estudantes se percam ao longo da permanência nas instituições de ensino goianas

Em cada grupo de 100 estudantes que iniciam a vida escolar em Goiás cerca de 30 não finalizam o ensino médio na idade considerada limite, aos 19 anos. Os dados constam no Anuário Brasileiro da Educação Básica deste ano, com informações de índices até o ano passado e realizado pelo movimento Todos Pela Educação. Pelos números, em 2018, apenas 70,2% dos jovens com 19 a...