Goiás tem 23 mortes causadas pela infecção do novo coronavírus confirmadas até agora e 30% delas foram registradas na última semana. No dia 16 de abril, o Estado contabilizava 16 óbitos. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o último registro foi a morte do técnico em laboratório Javier Martins de Oliveira, de 57 anos. Ele trabalhava havia 28 anos na SES, onde desempenhava função administrativa e não tinha comorbidades.

Outra morte registrada neste período foi de uma mulher de 43 anos, moradora de Planaltina de Goiás. Segundo informações da secretaria de saúde da cidade, ela passou mal no dia 16, passou pelo teste rápido, que deu negativo. Encaminhada para o Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) no dia 18, passou por novo exame, que confirmou a infecção. Ela morreu no dia 22.

Além disso, os casos da infecção pelo SARS-Cov-2 já chegou a 453 casos confirmados e alcança 47 cidades. Na quarta-feira (22), esse número era de 45. As duas cidades que entraram na lista são Barro Alto e Novo Gama, com um caso em cada uma. Nas últimas 24 horas, 15 confirmações foram acrescentadas nos dados. Além dos dois novos casos em novas cidades, outras sete cidades que já tinham registros tiveram aumento. Um caso segue em investigação sem definição da cidade do paciente.

Goiás ainda segue com 7.053 casos em investigação e 162 análises no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Há, ainda, 15 casos confirmados de pessoas que seguem internadas. Destes, três estão em unidades públicas da rede estadual e 12 na rede privada, segundo dados da Associação de Hospitais de Alta Complexidade de Goiás (Ahpaceg). Há ainda 62 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 39 estão na rede pública e 23 na rede privada.