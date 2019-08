Cidades 3 perguntas para Kenia Camilo

Especialista em Mediação de Conflitos, a neuropsicóloga Kenia Volpato Camilo, que atua no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), aponta algumas consequências geradas pela ausência paterna e a importância desse vínculo na vida dos filhos. 1- Qual a importância da presença do pai na vida de um filho? É muito importante a sensação de pertencimento que a figura pat...