Cidades 3 perguntas para José Marengo

O climatologista é conhecido por estudos sobre aquecimento<TB> 1 - O que são os rios voadores? Os rios voadores têm a ver com o transporte de umidade. O ar transporta umidade e esta umidade atmosférica vem, por exemplo do Oceano Atlântico, cruza a Amazônia e daí se encontra com os Andes que vira para o Sudeste e chega aqui ao Sudeste do Brasil. Se chama rio por...