Cidades 3 milhões de pessoas são esperadas na Romaria de Trindade Festa religiosa começa dia 28 de junho e prevê a realização de 139 missas, novenas, procissões e shows musicais; preparativos já começaram

A Romaria do Divino Pai Eterno deverá levar para as ruas de Trindade, município na Região Metropolitana de Goiânia, um público de 3 milhões de pessoas entre 28 de junho a 7 de julho. O quantitativo supera em quase 24 vezes a população estimada da cidade: 125.328, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018. A lista de atividades para...