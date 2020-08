O 3º sargento da Polícia Militar (PM), de Goiatuba, Neir Garcia dos Santos, de 50 anos, morreu no último sábado (8) em decorrência da Covid-19. O militar estava internado em um hospital particular de Itumbiara, no Sul de Goiás, a cerca de 40 km do município onde trabalhava.

Em nota, a PM lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Neir. De acordo com o comunicado, o corpo do militar foi enterrado na noite de sábado (8) no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara.

Neste domingo (9), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o Estado ultrapassou a marca de 85 mil casos de Covid-19. Segundo os dados, 85.079 pessoas se infectaram com o vírus em Goiás.

Deste total, 2.020 morreram, com 12 óbitos registrados nas últimas 24 horas. No sábado (8), Goiás já havia passado de 2 mil mortes por coronavírus, enquanto o país chegou a 100 mil perdas para a pandemia.