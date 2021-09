Cidades 28 mil famílias em Goiânia poderão ter isenção de IPTU em 2022 Prefeitura corrigiu informação repassada na sexta-feira, reduzindo de 115 mil para 28 mil o número de imóveis que se encaixariam no benefício com mudança no Código Tributário Municipal.

Cerca de 28 mil imóveis em Goiânia com valor venal até R$ 100 mil devem ficar isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2022 caso o projeto de lei com a atualização do novo Código Tributário Municipal (CTM) seja aprovado e sancionado até o dia 30 de setembro. A Prefeitura havia dito na sexta-feira que seria em torno de 115 mil, mas corrigiu a informação n...