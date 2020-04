Dos 184 casos comprovados de novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia, 28% são dos próprios profissionais da saúde infectados. Boletim divulgado nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que 52 pessoas contaminadas na capital são, principalmente, médicos (42%), enfermeiros (17%), técnicos em enfermagem (12%) e técnicos de laboratório (8%). Do total de ocorrências já confirmadas, há 46 com o perfil do paciente ainda em investigação, o que pode elevar este porcentual.

O novo boletim confirma a tendência de surgimento apenas de casos confirmados de transmissão comunitária, que é quando não se sabe a origem da infecção. O documento atualizou a análise de mais 11 perfis e todos são de pessoas que se enquadram nesta situação. O último caso importado registrado foi no dia 30 de março.

O documento divulgado diariamente pela SMS aponta pela primeira vez também a rede hospitalar onde o paciente ficou internado, se pública ou particular. Entretanto, este dado está bastante incompleto, pois só traz a situação de 44 dos pelo menos 105 pacientes que precisaram ser internados. Destes 44, apenas 14% usaram leitos de rede pública. Também é informado que dos 105 internados, apenas 24 precisaram ficar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A SMS também divulgou que até o momento, ao menos 64 das 184 pessoas que contraíram a Covid-19 já tiveram alta, enquanto 8 morreram.