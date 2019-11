Cidades 27 famílias venezuelanas chegam a Goiânia Grupo com aproximadamente 100 pessoas receberá o auxílio de uma ONG

Vinte e sete famílias venezuelanas chegaram na manhã desta quarta-feira (13) a Goiânia. O grupo com aproximadamente 100 pessoas veio de Boa Vista (RR) e foi acolhido pela ONG Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Aureo (OSCEIA), no Jardim Nova Esperança, que auxiliará com abrigo, alimentos, roupas, assistência social e cursos profissionalizantes, com o objetivo de i...