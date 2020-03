Levantamento feito pelo POPULAR mostra que 27% dos 40 primeiros casos confirmados de novo coronavírus em Goiás precisaram de internação, seja por algum momento do tratamento seja de forma permanente. Desde o anúncio dos três primeiros casos registrados no Estado, no dia 12 de março, 11 pessoas já foram consideradas curadas.

Os dados apurados pela reportagem junto às secretarias municipais de saúde das cidades onde houve casos registrados mostram também um equilíbrio na distribuição por faixa etária, inclusive no número de internações.

Quando se divide os pacientes infectados por três grupos de idade, a diferença entre eles é mínima, indo de 12 (entre 40 e 49 anos) a 15 (acima de 60). Já os casos graves se distribuem também entre os adultos e os idosos, com leve concentração acima dos 60 anos.

Ninguém com menos de 29 anos (5 casos) ou com mais de 70 (2 casos) precisou ser internado.

Especialistas ouvidos pelo jornal apontam que ainda é muito cedo para que o quantitativo em Goiás reflita a realidade do impacto do coronavírus em Goiás, principalmente por ser ainda um número considerado pequeno para se fazer este tipo de análise.

As secretarias municipais não informam se os pacientes infectados pelo coronavírus se já enfrentavam ou não algum problema de saúde quando contraíram a doença. Os idosos e pessoas com comorbidades foram os grupos de risco da doença, que comumente costumam evoluir para casos mais graves com necessidades de internação.

A justificativa para não repassar os dados sobre doenças pré-existentes dos pacientes é que essas informações fazem parte da ficha médica e não podem ser divulgados sem autorização. O dado é importante por ajuda a identificar as pessoas com menos de 60 anos que se encaixam em um grupo de risco.

É o caso, por exemplo, do diretor de articulação política da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Joel Sant’Anna Braga Filho, que tem 57 anos e é asmático e bronquiolítico. Ele ficou 12 dias internado no Hospital do Coração Anis Hassi. Destes, cinco foram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Joel, que contraiu a doença depois de voltar de uma viagem para Portugal e ter passado por São Paulo, começou o tratamento antes mesmo do diagnóstico da doença, quando foi internado no dia 14 de março, depois de uma tomografia mostrar que estava com pneumonia. Atualmente, ele se recupera de uma pneumonia leve em isolamento domiciliar com um tratamento que deve durar mais nove dias.

O médico infectologista Boaventura Braz explica que é necessário um número maior de pacientes com coronavírus para se ter um panorama mais próximo de como a doença vai atingir os goianos.

“O que vemos na China foi um avanço gradual. As pessoas eram internada e depois iam para a UTI. Aqui tivemos casos que de pessoas que foram direto para a UTI, por exemplo. Então, precisamos de um número maior e mais consistente para podermos avaliar como está essa questão no Estado”, explica Boaventura.