Cidades 24 supermercados são multados em Goiânia por descumprirem regras de prevenção da Covid-19 Central de fiscalização ainda intimou outros 35 estabelecimentos para atendimento às normas

A Prefeitura de Goiânia multou 24 supermercados da capital porque não estavam cumprindo os protocolos de segurança da vigilância. Outros 35 foram intimados para atendimento ou adequação de normas. Ao todo. Apenas 21 estavam cumprindo todas as regras imposta para prevenção do contágio do coronavírus (Sars-CoV-2). A Vigilância Sanitária fiscalizou mais de 80 superm...