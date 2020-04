Cidades 24% dos internados com síndrome gripal grave tem entre 30 e 59 anos; mesma parcela de idosos Dados são do sistema InfoGripe, da Fiocruz, e mostram aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no País nas duas últimas semanas. Distribuição etária mudou após a chegada do novo coronavírus

O aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no País nas duas últimas semanas, entre 15 e 29 de março, indica não apenas que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus deve ser muito maior do que o oficial - mesmo que os testes ainda não tenham comprovado isso -, como revela que não são apenas os idosos que apresentam um quadro severo. Nessas duas s...